Membro de quadrilha especializada em roubos de camionetes é morto em confronto policial

Um membro de uma quadrilha especializada em furtos de camionete, morreu na noite de ontem (01), após entrar em confronto policial, na Rua Brasília, esquina com a Duque de Caxias, no Jardim Imá, em Campo Grande. Outros cinco homens que integravam o grupo foram presos pelo Batalhão de Choque.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações dos setores de investigações, sobre uma quadrilha que a meses realizava furtos em Campo Grande e no interior de camionetes de modelo Hilux. Diante dos fatos, a equipe policial recebeu dados de que duas camionetes que foram roubadas em Terenos, estavam estacionadas no Aeroporto Internacional de Campo Grande e com as placas de identificação adulteradas.

Diante dos fatos, as equipes policiais com ajuda de setores de investigação, foram informados que por volta das 22h, cinco homens estariam em uma residência no Bairro Santo Antônio. No local, os policiais encontraram duas pistolas, um colete a provas de balas, um Ford Ranger, um Voyage e um Hyundai HB20. No imóvel, os policiais encontraram diversas placas adulteradas de modelos similares de veículos que foram furtados e ferramentas que eram utilizadas na prática dos crimes.

Conforme informações da polícia, a quadrilha usava os veículos para praticar os crimes no interior do Estado e na Capital.

Questionados se teriam mais envolvidos, um dos membros da quadrilha relatou que um dos integrantes estava em um HB20, na Rua Brasília. Diante dos fatos, uma equipe policial foi até o local indicado e encontrou o integrante, conhecido como Agostinho. Os policiais pediram para ele descer do carro, mas acabou desrespeitando, desceu do veículo armado e apontando em direção a equipe policial.

Na tentativa de conter o rapaz e proteger a equipe, um dos policiais atirou contra Agostinho. O homem foi socorrido com vida, foi encaminhado para Santa Casa, onde foi constatado o óbito.

Ainda conforme o registro policial, a perícia técnica encontrou no veículo onde Agostinho estava, um revólver calibre 38, com seis munições intactas e duas placas de veículos embaixo do banco. De acordo com o sistema policial, uma dessas placas é de uma Hilux, com registro de roubo em Campo Grande no dia 11 de março, deste ano.

Quadrilha Vinha sendo monitorados a anos

Ainda conforme informações do Batalhão de Choque, a quadrilha localizada vinha sendo monitorada desde de dezembro de 2022, quando os setores de investigações descobriram que eles haviam furtado mais de 20 veículos, de modelos Hilux e Toyota.

Segundo as investigações, nos dias 16 e 17 de setembro, foram registrados em Terenos, o roubo de duas caminhonetes e que os veículos estavam estacionados em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

A quadrilha especializada usava aparelhos codificadores para ligar as camionetes e levavam até a Rua dos Caiuas, no Bairro Santo Antônio, onde realizava a troca das placas.

Integrante morto era o mandante da quadrilha

Conforme informações da polícia, Agostinho, morava em Campo Grande há 15 dias e a quadrilha havia alugado uma residência no Bairro Santo Antônio, com documentos falsos. A quadrilha era da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo as investigações, Agostinho e outro comparsa eram os responsáveis por selecionar os veículos e outros integrantes levavam as camionetes até Corumbá.

Um dos bandidos relatou à polícia que ele é funcionário de uma empresa de venda de proteção e rasteiro veicular e tinha habilidade para realizar a decodificação das chaves.

Logo após ter os veículos em mãos, eles negociavam os carros nos valores de R$ 30.000 mil e que os pagamentos eram realizados via PIX. Após receber os valores, o valor era dividido para cada integrante.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.