Obras do Reviva atrasam e devem ser entregues este mês

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado MS

A entrega das obras do quadrilátero que fazem parte do Programa Reviva Centro, na Rua Rui Barbosa, tinha a segunda etapa das obras prevista até o dia 31 de agosto., mas continuam sendo executadas com um novo prazo de entrega, o fim de setembro.

A obra de reforma da via prevê a mudança do desembarque do transporte coletivo, dando exclusividade para o ônibus, para o desembarque do lado direito da via, trazendo mais segurança. Em nota, a Sugepe (Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos), responsável pelo Programa Reviva Campo Grande, disse que as obras do quadrilátero central tiveram prazo de entrega reprogramado em razão de intempéries, alheias à coordenação do programa, como, por exemplo, as chuvas que dificultaram e impossibilitaram a execução do recapeamento em alguma via em obra.

“Pontuamos que, durante a execução dos serviços, algumas concessionárias efetuaram manutenções em suas redes, protelando o que estava programado. Por conta disso informamos que estamos trabalhando com um novo prazo, que será até o fim deste mês de setembro”, disse a secretaria.

As obras também incluem que, na estação construída na Rui Barbosa, serão instaladas câmeras de segurança, acesso wi-fi gratuito e iluminação inteligente, e os passageiros também poderão acessar os horários de viagem em tempo real, via QR code.

Até o momento, das ruas que fazem parte do Reviva, somente a 14 de Julho está com 100% da reforma concluída. Em projeto, a conclusão total das obras do programa tem previsão para o fim de setembro, com melhorias garantidas pelo programa que também incluem 119 novos postes de luz complementares instalados em diversos locais noturnos, como farmácias, instituições de ensino e igrejas.

