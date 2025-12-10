Morre jornalista Edson Godoy, aos 60 anos; comunicador atuou em diversas áreas na Capital

Morreu na tarde desta terça-feira (9), em São José dos Pinhais, interior do estado do Paraná, o jornalista Edson Godoy, aos 60 anos. Conforme divulgado, a causa da morte foi infarto.

Edson teria passado mal na manhã de hoje, e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico, mas acabou não resistindo. A morte foi registrada às 17h.

Durante sua carreira, Godoy trabalhou por anos como repórter da TV Morena. Ele também atuou nas redações da TV Record e TV Educativa, em Campo Grande.

Além das emissoras, o jornalista trabalhou na assessoria de imprensa da Santa Casa e na comunicação da Prefeitura da Capital.