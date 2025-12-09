Vacinação com nova dose única contra a dengue começa em janeiro para profissionais da Atenção Primária

Lote inicial do imunizante do Butantan, com 1,3 milhão de doses, será distribuído até o fim do mês

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (9) as diretrizes de aplicação da nova vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. É o primeiro imunizante de dose única produzido integralmente no Brasil e começará a ser aplicado a partir de janeiro de 2026, inicialmente nos profissionais da Atenção Primária que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em visitas domiciliares.

As primeiras 1,3 milhão de doses, já fabricadas, seguirão recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização (CTAI) e devem chegar aos serviços até o fim de janeiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade busca proteger quem faz o primeiro atendimento aos casos suspeitos de dengue. “A atenção primária é a porta de entrada para os casos de dengue, por isso é fundamental proteger o mais rápido possível esses profissionais”, disse.

Com o aumento da produção, o governo pretende ampliar a vacinação para o público geral, começando pelos adultos a partir dos 59 anos e avançando gradualmente até pessoas de 15 anos. A expansão será viabilizada por meio de parceria entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa WuXi Vaccines, que ficará responsável pela produção em maior escala e pela transferência de tecnologia.

A definição dos grupos iniciais considerou critérios técnicos e o perfil epidemiológico discutidos pela CTAI em 1º de dezembro. Parte das doses também será destinada a Botucatu (SP), escolhida como área de estudo para avaliar o impacto de uma campanha de vacinação em massa entre moradores de 15 a 59 anos. A expectativa é de observar efeitos significativos mesmo com adesão entre 40% e 50% do público-alvo. Durante a pandemia de covid-19, o município também participou de um projeto similar.

A vacina do Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra casos sintomáticos e 89% contra formas graves ou com sinais de alarme em adultos. O registro foi concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na segunda-feira (8).

O SUS já oferece outro imunizante contra dengue, de um laboratório japonês, aplicado em duas doses e destinado a adolescentes de 10 a 14 anos. Desde sua incorporação em 2024, mais de 7,4 milhões de aplicações foram registradas. Para 2026, o Ministério da Saúde prevê 9 milhões de doses dessa vacina, com outras 9 milhões garantidas para 2027.

*Com informações da Agência Brasil

