Funsat oferece ao público 1.143 vagas nesta quarta-feira (04)

Foto: Reprodução/Funsat
Foto: Reprodução/Funsat

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (4), um total de 1.143 vagas de emprego, anunciadas por 123 empresas de Campo Grande, com contratações em 120 atividades profissionais.

Além do painel geral, a Fundação realiza uma seleção exclusiva com o Grupo Pereira, que oferta 50 vagas imediatas.

Para agendar entrevistas com recrutadores, o trabalhador deve manter ativado o “filtro de candidaturas”, funcionalidade disponível para quem atualiza regularmente seus dados no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O procedimento pode ser feito com apoio dos atendentes da Fundação.

O atendimento começa às 7h, nos dois endereços da Funsat:

Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória (unidade central)

Rua Anacá, 699 – Polo Moreninhas

Vagas do dia

Entre as oportunidades, há funções com vaga única e exigência de perfil técnico, como:

  • Ajudante de serralheiro
  • Alinhador de rodas
  • Analista de negócios
  • Auxiliar contábil
  • Auxiliar judiciário
  • Cuidador de idosos domiciliar
  • Eletricista de instalações
  • Gerente de vendas
  • Mecânico de suspensão

Já para quem busca inserção ou recolocação com maior flexibilidade, 739 vagas não exigem experiência prévia, ampliando o acesso ao mercado de trabalho em 58 profissões.

Entre os destaques:

  • Alimentador de linha de produção (25 vagas)
  • Atendente de lanchonete (32 vagas)
  • Auxiliar de limpeza (100 de 122 vagas)
  • Auxiliar de padeiro (69 vagas)
  • Auxiliar nos serviços de alimentação (60 de 61 vagas)
  • Operador de caixa (94 de 98 vagas)
  • Servente de pedreiro (9 de 24 vagas)

Inclusão PCD

No guichê 1 da unidade central, o público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 82 vagas exclusivas, distribuídas nas funções de:

  • Auxiliar de confecção (80 vagas)
  • Auxiliar de linha de produção (1 vaga)
  • Porteiro (1 vaga)

Tarde com recrutadores presentes

Em parceria com o Grupo Pereira, a Agência realiza, das 13h às 16h, uma seleção presencial no piso térreo da unidade central.

São 50 vagas para as funções de:

  • Auxiliar de higienização
  • Operador de caixa
  • Auxiliar de perecíveis
  • Repositor
  • Empacotador
  • Auxiliar de check-out

A ação integra o programa anual “Emprega CG”, que em 2025 promoveu 72 edições, sendo 47 em bairros da Capital. Esta é a terceira edição de 2026.

Matrículas abertas na Escola Funsat

A Escola Funsat está com inscrições abertas para três turmas do curso “Higiene na Manipulação de Alimentos”, com carga horária de nove horas. Para participar, é necessário apenas ser alfabetizado.

Polo Moreninhas

10 a 12 de março (7h às 10h)

17 a 19 de março

Unidade Centro

24 a 26 de março (turmas de até 30 alunos)

Outra oportunidade é o curso de Informática Básica, com 40 horas/aula, ofertado nos dois turnos entre os dias 16 e 27 de março.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola Funsat: (67) 3314-3089.

 

 

