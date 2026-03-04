Funsat oferece ao público 1.143 vagas nesta quarta-feira (04)

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (4), um total de 1.143 vagas de emprego, anunciadas por 123 empresas de Campo Grande, com contratações em 120 atividades profissionais.

Além do painel geral, a Fundação realiza uma seleção exclusiva com o Grupo Pereira, que oferta 50 vagas imediatas.

Para agendar entrevistas com recrutadores, o trabalhador deve manter ativado o “filtro de candidaturas”, funcionalidade disponível para quem atualiza regularmente seus dados no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O procedimento pode ser feito com apoio dos atendentes da Fundação.

O atendimento começa às 7h, nos dois endereços da Funsat:

Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória (unidade central)

Rua Anacá, 699 – Polo Moreninhas

Vagas do dia

Entre as oportunidades, há funções com vaga única e exigência de perfil técnico, como:

Ajudante de serralheiro

Alinhador de rodas

Analista de negócios

Auxiliar contábil

Auxiliar judiciário

Cuidador de idosos domiciliar

Eletricista de instalações

Gerente de vendas

Mecânico de suspensão

Já para quem busca inserção ou recolocação com maior flexibilidade, 739 vagas não exigem experiência prévia, ampliando o acesso ao mercado de trabalho em 58 profissões.

Entre os destaques:

Alimentador de linha de produção (25 vagas)

Atendente de lanchonete (32 vagas)

Auxiliar de limpeza (100 de 122 vagas)

Auxiliar de padeiro (69 vagas)

Auxiliar nos serviços de alimentação (60 de 61 vagas)

Operador de caixa (94 de 98 vagas)

Servente de pedreiro (9 de 24 vagas)

Inclusão PCD

No guichê 1 da unidade central, o público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 82 vagas exclusivas, distribuídas nas funções de:

Auxiliar de confecção (80 vagas)

Auxiliar de linha de produção (1 vaga)

Porteiro (1 vaga)

Tarde com recrutadores presentes

Em parceria com o Grupo Pereira, a Agência realiza, das 13h às 16h, uma seleção presencial no piso térreo da unidade central.

São 50 vagas para as funções de:

Auxiliar de higienização

Operador de caixa

Auxiliar de perecíveis

Repositor

Empacotador

Auxiliar de check-out

A ação integra o programa anual “Emprega CG”, que em 2025 promoveu 72 edições, sendo 47 em bairros da Capital. Esta é a terceira edição de 2026.

Matrículas abertas na Escola Funsat

A Escola Funsat está com inscrições abertas para três turmas do curso “Higiene na Manipulação de Alimentos”, com carga horária de nove horas. Para participar, é necessário apenas ser alfabetizado.

Polo Moreninhas

10 a 12 de março (7h às 10h)

17 a 19 de março

Unidade Centro

24 a 26 de março (turmas de até 30 alunos)

Outra oportunidade é o curso de Informática Básica, com 40 horas/aula, ofertado nos dois turnos entre os dias 16 e 27 de março.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola Funsat: (67) 3314-3089.