Funsat oferece ao público 1.143 vagas nesta quarta-feira (04)

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quarta-feira (4), um total de 1.143 vagas de emprego, anunciadas por 123 empresas de Campo Grande, com contratações em 120 atividades profissionais.
Além do painel geral, a Fundação realiza uma seleção exclusiva com o Grupo Pereira, que oferta 50 vagas imediatas.
Para agendar entrevistas com recrutadores, o trabalhador deve manter ativado o “filtro de candidaturas”, funcionalidade disponível para quem atualiza regularmente seus dados no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O procedimento pode ser feito com apoio dos atendentes da Fundação.
O atendimento começa às 7h, nos dois endereços da Funsat:
Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória (unidade central)
Rua Anacá, 699 – Polo Moreninhas
Vagas do dia
Entre as oportunidades, há funções com vaga única e exigência de perfil técnico, como:
- Ajudante de serralheiro
- Alinhador de rodas
- Analista de negócios
- Auxiliar contábil
- Auxiliar judiciário
- Cuidador de idosos domiciliar
- Eletricista de instalações
- Gerente de vendas
- Mecânico de suspensão
Já para quem busca inserção ou recolocação com maior flexibilidade, 739 vagas não exigem experiência prévia, ampliando o acesso ao mercado de trabalho em 58 profissões.
Entre os destaques:
- Alimentador de linha de produção (25 vagas)
- Atendente de lanchonete (32 vagas)
- Auxiliar de limpeza (100 de 122 vagas)
- Auxiliar de padeiro (69 vagas)
- Auxiliar nos serviços de alimentação (60 de 61 vagas)
- Operador de caixa (94 de 98 vagas)
- Servente de pedreiro (9 de 24 vagas)
Inclusão PCD
No guichê 1 da unidade central, o público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 82 vagas exclusivas, distribuídas nas funções de:
- Auxiliar de confecção (80 vagas)
- Auxiliar de linha de produção (1 vaga)
- Porteiro (1 vaga)
Tarde com recrutadores presentes
Em parceria com o Grupo Pereira, a Agência realiza, das 13h às 16h, uma seleção presencial no piso térreo da unidade central.
São 50 vagas para as funções de:
- Auxiliar de higienização
- Operador de caixa
- Auxiliar de perecíveis
- Repositor
- Empacotador
- Auxiliar de check-out
A ação integra o programa anual “Emprega CG”, que em 2025 promoveu 72 edições, sendo 47 em bairros da Capital. Esta é a terceira edição de 2026.
Matrículas abertas na Escola Funsat
A Escola Funsat está com inscrições abertas para três turmas do curso “Higiene na Manipulação de Alimentos”, com carga horária de nove horas. Para participar, é necessário apenas ser alfabetizado.
Polo Moreninhas
10 a 12 de março (7h às 10h)
17 a 19 de março
Unidade Centro
24 a 26 de março (turmas de até 30 alunos)
Outra oportunidade é o curso de Informática Básica, com 40 horas/aula, ofertado nos dois turnos entre os dias 16 e 27 de março.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola Funsat: (67) 3314-3089.
