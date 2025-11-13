Morning Business promove edição sobre acessibilidade e inclusão no dia 29 de novembro em Campo Grande

Encontros que transformam conexões em oportunidades e negócios em resultados

Idealizado pela empresária Marluce Craveiro, o Morning Business nasceu em janeiro de 2023 com um propósito claro: conectar pessoas de forma assertiva, gerar negócios e promover o networking estratégico entre empresários de diferentes segmentos. O evento, que se consolidou como uma das principais plataformas de relacionamento empresarial de Campo Grande, chega à sua 35ª edição com foco em acessibilidade e inclusão.

“O Morning Business surgiu de uma vontade de reunir pessoas que realmente façam sentido estarem juntas”, conta Marluce, fisioterapeuta há quase 30 anos e organizadora de eventos há mais de duas décadas. Criadora da marca MC – Negócios & Eventos, ela é reconhecida por sua habilidade em criar conexões assertivas e fomentar parcerias sólidas entre empreendedores.

O formato do encontro é mensal e intimista, com número limitado de participantes cuidadosamente selecionados pela organizadora. “Eu faço uma avaliação do público que estará presente. O objetivo é que todos possam não apenas aprender com o tema do dia, mas também fazer negócios entre si”, explica. A estratégia tem dado resultados expressivos: nos 20 primeiros encontros, mais de R$ 900 mil foram movimentados em negócios, incluindo parcerias internacionais, originados durante o evento.

Cada edição do Morning Business tem um tema específico, que vai desde agronegócio, rota bioceânica e empreendedorismo feminino até neurovendas, encantamento de clientes e cenário econômico. O 35º encontro, marcado para 29 de novembro, abordará “Acessibilidade, Inclusão, Informação e Conscientização”. A palestrante convidada será a doutora Paula Zanatta, referência na área e cadeirante, que apresentará experiências e projetos voltados à acessibilidade. O evento contará com interpretação em Libras e a participação de pessoas com deficiência visual e auditiva, reforçando o compromisso com a inclusão real.

“O Morning Business é um movimento vivo, que cresce a cada edição. Acredito profundamente na força das conexões humanas. Quando colocamos as pessoas certas no mesmo ambiente, negócios acontecem, ideias florescem e soluções surgem”, afirma Marluce.

Em dezembro, o projeto ganhará uma edição especial, o Morning Business Party, que celebra os três anos do evento. A confraternização acontecerá na Toyota Ramires e terá como tema “Inteligência Artificial e o Futuro dos Negócios”, com foco nas transformações tecnológicas previstas para 2026.

Com quase três anos de história, o Morning Business se consolida como um ponto de encontro de mentes empreendedoras, unindo propósito, estratégia e relacionamento. “Conectar pessoas é a minha missão”, resume Marluce. “E cada encontro é a prova de que, quando há intenção verdadeira, networking se transforma em resultados e crescimento para todos.”

