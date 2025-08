Família de Preta Gil decide dividir cinzas da cantora entre amigos e parentes próximos

A família de Preta Gil decidiu dividir as cinzas da cantora entre amigos e parentes próximos como uma forma de última homenagem à artista, que morreu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma batalha contra um câncer no intestino.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, as porções das cinzas serão entregues apenas aos melhores amigos da filha de Gilberto Gil. A cerimônia de cremação ocorreu no dia 25 de julho, no Cemitério e Crematório da Penitência, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro.

A partilha simbólica atende a um dos últimos desejos deixados por Preta Gil, que teria registrado orientações sobre sua despedida, incluindo a cremação do corpo e detalhes sobre a cerimônia. A decisão reforça o legado de afeto, liberdade e conexão emocional que marcou sua vida pública e pessoal.

Preta Gil faleceu nos Estados Unidos, onde estava em tratamento experimental contra a doença. Reconhecida por sua carreira artística e posicionamentos firmes em defesa da diversidade e dos direitos humanos, sua morte causou comoção em todo o país, especialmente no meio artístico e entre fãs.

A entrega das cinzas deve acontecer de forma reservada, respeitando a intimidade da família e daqueles que conviveram mais de perto com a cantora.

