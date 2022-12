Sandro Benites assume a Sesau com o desafio de ampliar índices de vacinação na Capital

Descartando obrigatoriedade, novo secretário diz que seguirá o protocolo do Ministério da Saúde

O médico e vereador Sandro Benites tomou posse, na manhã de ontem (6), como titular da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), ocupando o lugar de José Mauro Filho e adiantou que sua gestão será construída ao lado de uma grande equipe a começar pela secretária-adjunta Rosana Leite, que atuou como secretária extraordinária de enfrentamento à COVID-19, do Ministério da Saúde. Em meio a necessidade de ampliar as medidas de vacinação, ele destacou que não tem previsão de tornar a ação obrigatória e que vai seguir as orientações do Ministério da Saúde.

Durante a cerimônia de posse, o novo secretário destacou que a decisão da prefeita Adriane Lopes (Patriotas), foi algo inesperado, mas como a Câmara Municipal estava cobrando uma modificação no quadro da saúde, ele por ser médico, ter experiência administrativa dentro do Hospital Regional, a experiência e até mesmo com a chefia da sessão Regional de Saúde que a prefeita acabou tomando essa decisão.

Sandro destacou ainda que vai continuar trabalhando em cima do aumento dos índices de vacinação na Capital e para isso, devem continuar seguindo o protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde, pois acredita que o caminho para a prevenção das doenças são as vacinas. “Eu me lembro que o maior orgulho que minha mãe tinha com os três filhos, era ode ver a carteirinha vacinal completa e a gente não pode fugir disso. A prevenção é a maneira mais simples, eficiente, eficaz de se combater todas as doenças. Eu defendo a vacinação para quem queira se vacinar. Eu sou contra a obrigatoriedade”, disse.

Em relação aos primeiros passos a serem tomados a frente da secretária, Sandro disse que atuará ativamente com foco nas pessoas, na população que depende das unidades de saúde e mais uma vez mencionou que contará com o apoio de Rosana Leitte, que anteriormente trabalhou como secretária extraordinária de enfrentamento da Covid-19, do Ministério da Saúde e que deve ser oficializada como secretária-adjunta da Sesau. “Vocês podem ter certeza de uma coisa, eu não vou ser um secretário que atua sentado atrás de uma mesa, será difícil me encontrar na Sesau, porque eu pretendo estar todos os dias nas unidades de saúde”, afirmou.

Durante seu discurso de posse, ele agradeceu a confiança dada pela prefeita e apontou que um grande marco de sua gestão será a valorização para os funcionários. “A gente não faz nada sozinho, a saúde não tem cor, não existe verde, amarelo ou vermelho, nós vamos conversar com todos os poderes que estejam disponíveis a ajudar. Temos que valorizar o servidor de carreira, a secretária de saúde terá o modo de agir da doutora Rosana”.

União de esforços

Também presente no evento o secretário estadual de Saúde Flavio Britto, comentou sobre a importância de valorizar os funcionários e que graças a eles a caminhada foi a passos largos no combate a COVID19. “Nós estamos unidos e nós continuaremos caminhando juntos. Não terá espaço para quem fizer política na saúde, nós vamos fazer política de saúde pública”, enfatizou.

Por fim, a prefeita Adriane Lopes agradeceu a José Mauro pelo trabalho feito, mas citou que algumas mudanças são necessárias em uma nova gestão. “Nós estamos iniciando uma gestão com o compromisso certo e com muita responsabilidade para entregar um serviço sério. E hoje eu digo que o mais importante é trabalharmos juntos, pois a população está clamando e juntos vamos atender o clamor deles” finalizou.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de MS.

