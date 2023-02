Moradores das Moreninhas reclamam de descaso no Parque Jacques da Luz

O Parque Jacques da luz, localizado no bairro Moreninhas, já foi local de diversão e lazer para os moradores da região. Hoje a comunidade reclama do descaso e abandono em que as instalações se encontram.

Para o jornal O Estado, o comerciante Luciano Alves, 43, que mora há muitos anos no bairro, lamentou a situação precária em que se encontra a piscina neste período de chuvas, que pode trazer riscos a toda a população, uma vez que está com água empoçada.

“Gosto muito de fazer atividade física no parque, sempre que posso faço algumas caminhadas no local. Mas infelizmente ficamos tristes com a situação da piscina que está parada até agora, muita gente aqui do bairro realizava aulas de natação, hidroginástica e agora não utilizam mais. Ficamos até com medo nesse período chuvoso em relação aos casos de dengue”, relata o morador.

Para a operadora de caixa Elaine Martins 49 anos, a utilização do parque era motivo de distração não só para ela, mas também para os seus filhos. Contudo, nos últimos meses têm evitado frequentar o local, já que o parque não possui as condições necessárias para o uso em segurança.

“O parque sempre foi um local que eu gostava de levar meus filhos e agora infelizmente não posso mais utilizar do jeito que se encontra. Eu queria muito continuar frequentando, até porque nós moradores não precisaríamos ir para outros parques para praticar atividade física. Muitos equipamentos estão parados no local sem utilidade nenhuma, além da piscina que está parada. Esperamos que os órgãos competentes faça alguma coisa”, disse a operadora de caixa.

A dona de casa Teresinha da Silva, 61, mora há 30 anos no bairro Moreninhas e também relata o descaso do parque que antigamente era motivo de alegria e diversão para toda a comunidade. Outra reclamação foi quanto aos equipamentos utilizados nas academias ao ar livre, amontoados em um espaço dentro do parque e inutilizados.

“Eu moro neste bairro já tem 30 anos e fico arrasada com a situação desse parque que sempre foi bastante movimentado. A piscina está abandonada há mais de 6 anos e ninguém fez nada até agora. Já foram constatados alguns casos de dengue aqui no bairro e ninguém resolve essa situação. Eu mesma fazia hidroginástica antigamente e gostaria muito que essa piscina voltasse a funcionar. Os idosos e as crianças do nosso bairro precisam muito desse parque”, finalizou a dona de casa.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande e questionou se existe a expectativa de revitalizar ou de realizar algum tipo de manutenção no espaço. Contudo, até o fechamento do texto não houve retorno, nem mesmo sobre os equipamentos que estão distribuídos pelo parque.

Por Felipe Bonazza – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.