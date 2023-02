Confira a coluna Conectado de Bosco Martins

Estranho

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) vai ter que prestar esclarecimentos ao Ministério Público Federal (MPF), em Roraima, sobre sua ida ao território ianomâmi, em pleno Carnaval. Ele é presidente da comissão criada no Senado para acompanhar a situação dos indígenas. Só que foi sozinho ao local, não chamou colegas do colegiado, e sua viagem não foi aprovada pela comissão ou pelos órgãos competentes. Para visitar o pelotão do Exército e o posto de Surucucu, o senador usou um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB). Lideranças acusam Chico e outros dois senadores de Roraima de serem a favor do garimpo em terras indígenas.

Redes

O governo Lula defendeu, em carta enviada à Unesco, a regulação das redes sociais para evitar que a democracia seja ameaçada por plataformas online. E montou um grupo de trabalho para propor formas de combate ao discurso de ódio e o extremismo.

Redes I

Enquanto isso… A Suprema Corte dos Estados Unidos analisou nesta semana dois casos importantes que podem remodelar o futuro da internet. Os processos, que envolvem Twitter e Google, vão analisar se as redes sociais devem ser responsabilizadas por conteúdos criminosos postados por seus usuários. Atualmente, a Seção 230, que faz parte da Lei de Decência nas Comunicações, protege as empresas de internet. Um dos processos envolve o Twitter e foi aberto por parentes americanos de Nawras Alassaf, jordaniano morto em um massacre numa boate em Istambul, em 2017. Os familiares acusam o Twitter de ajudar a incitar o Estado Islâmico, responsável pelo ataque que matou outras 38 pessoas, ao não policiar o conteúdo sobre a tragédia publicado na plataforma

Tragédia

O governo Federal liberou R$ 7 milhões para ações de assistência humanitária em São Sebastião. São recursos para cestas básicas, kits de limpeza, de higiene pessoal e dormitório, além de colchões e combustível. Após se reunir com o presidente Lula, Waldez Góes disse que outros aportes para os municípios ocorrerão nos próximos dias.

Tragédia I

O orçamento federal previsto para este ano para gestão de riscos e desastres é o menor em 14 anos, de acordo com a Associação Contas Abertas: são R$ 1,7 bilhão para todo o ano, distribuídos em quatro ministérios.

Estiagem

A falta de chuva também esteve na pauta de Lula. Após se reunir com ministros, o presidente autorizou o repasse de R$ 430 milhões para medidas emergenciais contra a estiagem em cidades do Rio Grande do Sul. Atualmente, 191 cidades gaúchas estão em situação de emergência reconhecida devido à seca.

Veneza

…E a seca que atinge países europeus, como a França e a Itália, esvaziou os canais de Veneza, fazendo com que as famosas gôndolas encalhassem.

Economia

O Ministério da Agricultura anunciou a suspensão de exportações de carne para a China. A pasta informou que está tomando providências do protocolo sanitário após confirmação de um caso de vaca louca no Pará. O animal doente, que ficava em uma propriedade com 160 cabeças de gado, não era criado em regime de confinamento, foi abatido e a fazenda está isolada. Em nota divulgada pela pasta, “o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto estabelecimento do comércio da carne brasileira. ”As últimas ocorrências de doença da vaca louca foram registradas no Brasil em 2021. A China, maior importadora de carnes brasileiras, chegou a suspender as compras entre setembro e dezembro daquele ano.

Economia I

…E o mercado financeiro elevou pela décima semana consecutiva a projeção de inflação para 2023 e 2024. Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), a inflação medida pelo IPCA deve ficar 5,89% e 4,02%, respectivamente, neste ano e no próximo. Na semana passada, a expectativa de inflação para 2023 era de 5,79%, enquanto para 2024 era de 4%. O mercado também elevou a projeção para o PIB. Segundo o Focus, o crescimento econômico do Brasil será de 0,80% em 2023, frente aos 0,76% previstos na semana anterior. Para 2024, a expectativa permanece em 1,5%. As projeções de 2023 para a Selic, a taxa básica de juros, se mantiveram estáveis de uma semana para outra. Segundo o BC, a Selic ficará em 12,75% ao ano, em 2023.

Cura

Um estudo publicado na revista Nature por pesquisadores do Hospital Universitário de Düsseldorf, na Alemanha, revela o quinto caso de cura do HIV em um paciente que recebeu transplante de medula óssea para tratamento de leucemia utilizando a medula de um doador resistente ao vírus da Aids. O homem curado tem 53 anos e foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda (LMA) em 2011, seis meses após iniciar um tratamento para HIV. Ele recebeu o transplante em 2013 e cinco anos depois foi orientado pela equipe médica do hospital a descontinuar o tratamento antiviral. Passados outros cinco anos, o paciente demonstra ter alcançado a remissão do vírus em seu organismo, indicando “fortes evidências de cura do HIV”, segundo os autores.

