Quinta Cultural terá show de forró ao som de Vozmecê

A Quinta Cultural de hoje (21) apresenta o grupo musical Duo Vozmecê e a banda, apresentando o show do gênero forró, o evento será de entrada gratuita e inicia por volta das 19h na Praça dos Imigrantes.

O casal de cantores Ana Maria Schneider e Pedro Fattori iniciaram suas carreiras musicais como dupla por volta de 2018, mesclando os gêneros forro e rock. O grupo musical atualmente tem um repertório com músicas do gênero MPB, forró, e baião, além de rock e reggae nacional. O Vozmecê também possui muitas canções autorais disponíveis nas plataformas de streaming de músicas.

Após uma turnê em 14 estados a dupla volta a se apresentar na Capital, em casas de shows, praças e nos bares levando a arte e a cultura para as ruas de Campo Grande.

Serviço:

O Vozmecê se apresentarão a partir das 19h próximo da lanchonete da Praça dos Imigrantes. A Quinta Cultural acontece durante toda a semanas na Praça do Imigrantes, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 65, esquina com a Rua Joaquim Murtinho.

