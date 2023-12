Ministério de Igualdade Racial abre seleção para intercâmbio em Moçambique; veja como participar

Estão disponíveis 50 vagas

O Ministério de Igualdade Racial (MIR), juntamente com a Capes, estão oferecendo uma oportunidade de intercâmbio para Moçambique. A iniciativa faz parte do Programa Caminhos Afromericanos e beneficiará estudantes de instituições de ensino superior matriculados em cursos de licenciatura a partir do quinto semestre. O edital poderá ser conferido no link.

O programa oferece 50 vagas para um intercâmbio de 15 dias na Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) em Moçambique, com as despesas custeadas pelo MIR por meio de auxílios. Os estudantes interessados devem fazer as inscrições até as 17h do dia 04 de janeiro pelo site de inscrições da Capes.

Além de ser estudante de licenciatura em uma universidade pública, os outros pré-requisitos são se autoidentificar como preto, pardo ou quilombola e estar vinculado a Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas ou grupos correlatos. Antes do intercâmbio os alunos devem participar de um curso de 40h/aula sobre História e Cultura Afro-brasileira e Moçambicana.

Cada pessoa receberá como apoio financeiro do MIR R$10.500,00 para diárias, R$13.172,00 para passagens aéreas, R$520,75 de auxílio seguro-saúde, R$257,25 para ajudar na emissão de passaporte e R$250,00 para emissão de visto de entrada em Moçambique. Essas e outras informações constam no Edital Conjunto nº 34/2023, publicado no Diário Oficial da União e no site da CAPES.

Programa Caminhos Afromericanos

O Caminhos Amefricanos: Programa de Intercâmbios Sul-Sul,desenvolvido em parceria com o Ministério da Igualdade Racial (MIR) busca estimular e promover a socialização de conhecimentos, de experiências e de políticas públicas que contribuam com o combate e a superação do racismo no Brasil e para a Educação das Relações Étnico-Raciais, viabilizando a implementação de ações de intercâmbio internacional de curta duração.

