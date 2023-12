Atitude 67 leva música e alegria ao Natal de CG

O grupo de pagode Atitude 67 está de volta à Capital para uma apresentação única hoje, a partir das 22 horas, no espaço Bosque Expo, localizado no shopping Bosque dos Ipês. O “Natal do Atitude 67!”, era um evento tradicional, realizado anualmente pelo grupo, na cidade. Ele tem como objetivo arrecadar alimentos para doações e claro, animar os fãs de “casa”. Com o sucesso nacional, a agenda ficou apertada e eles não conseguiram manter a tradição, mas o Natal de 2023 será diferente.

Em entrevista ao jornal O Estado, os integrantes do Atitude 67 ressaltam que estão animados para realizar uma grande apresentação para os fãs e conterrâneos. “Retornar para Campo Grande é sempre uma emoção incrível. É muito especial estar de volta na nossa casa, tanto para nós quanto para nossas famílias, afinal, nós nascemos e fomos criados em Campo Grande. Ainda mais em uma data tão importante e tão ‘família’, como é o Natal!”, afirma Karan.

Nascidos em Campo Grande, Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê são amigos de infância, que ganharam projeção nacional com grandes hits, como “Cerveja de Garrafa”, “Saideira” e “Casal do Ano”. Em 2017, eles conquistaram o “Disco de Diamante” e a visibilidade do grupo aumentou muito depois do lançamento de seu primeiro audiovisual, que foi gravado em São Paulo. “Sempre tentamos fazer esse propósito solidário nos nossos eventos em Campo Grande, e o Natal é uma data especial, então ficamos muito felizes por ter a oportunidade de ajudar, nem que seja um pouquinho, as pessoas menos favorecidas a terem um fim de ano mais alegre. E é lindo poder cativar a população a participar nesta causa, também!”, diz Regê, referindo-se ao show de hoje.

A emoção da apresentação na terra natal envolve o encontro com a família e os amigos, que ainda moram na cidade. “Temos nossos pais, avós, amigos, primos, parentes… ainda moram na cidade, por isso sempre que possível vamos para Campo Grande e para Bonito, visitar e passar um tempo em família. Momentos assim são fundamentais para nós!”, destaca Pedrinho.

DVD novo

Fechando 2023 com chave de ouro, o grupo Atitude 67 deu start aos lançamentos do DVD “Fazendo Arte”. O primeiro volume do projeto está disponível nas plataformas de áudio desde a última sexta-feira (15). Entregando o melhor que o pagode pantaneiro tem para oferecer, a coletânea chega com seis músicas inéditas, sendo elas: “A Grama do Vizinho”, “Cerveja, Praia, Samba e Futebol”, “Outro Raio”, “Chafadinho”, “Cheguei” em parceria com Gaab, e a faixa foco “Acaba Com o Forró”, em colaboração com Ávine Vinny.

“A gravação do nosso DVD foi mega especial. Pudemos unir um pouco de tudo que a gente mais gosta e fazer o que sabemos fazer de melhor: misturar ritmos e estilos diferentes. Esse mix que o Atitude consegue proporcionar é único, então colocamos trap, rap e forró junto com o pagode, o que resultou em muita arte. Foi incrível!”, afirma Leandro.

O audiovisual pode ser conferido no YouTube, por meio do canal oficial do Atitude 67 e hoje ao vivo e em cores com a apresentação do grupo, na Capital. “Estamos super ansiosos para levar esse projeto ao vivo para o pessoal de Campo Grande. A participação do Ávine Vinny veio para abrilhantar ainda mais nosso DVD. Ele é um artista do forró que admiramos e que abraçou com muita alegria essa faixa. Só temos que agradecer por ter essa colaboração, que tem tudo para ser um sucesso, e a galera pode se preparar porque essa bagunça vai dominar todos os palcos do país!”, comemora GP.

Gravado em outubro no Hangar Studios, em São Paulo, na presença de 600 convidados, o DVD “Fazendo Arte” também contou com a participação do grupo de pagode Kamisa 10, que estará incluso no segundo volume do álbum. O espaço em si foi transformado em uma verdadeira galeria, com estátuas, quadros, obras de arte e pichações que aproximaram ainda mais o conceito escolhido pelos integrantes do público. Com Phil Mendonça na direção, Ray Ferrari na direção musical e Malena Russo cuidando dos looks, o projeto mostrou mais uma vez a musicalidade única e o talento indiscutível que Eric, Regê, Pedrinho, Leandro, GP e Karan possuem.

SERVIÇO: Ingressos pelo site www.ingressonacional.com.br ou nos pontos de vendas: Bada Bar – rua da Paz, 406 / Resenha – avenida Afonso Pena, 4.348.

Por Kátia Kuratone

