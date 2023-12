Especial Natal: Rabanada feita na Air Fryer

A rabanada é um dos pratos mais tradicionais na ceia de Natal dos brasileiros. O prato é feito com pão, leite, ovo e açúcar e frito em óleo quente, mas com a popularização da fritadeira sem óleo, a receita também pode ser feita de forma muito mais saudável.

Algumas receitas precisam de grandes adaptações para que suas versões sem óleo sejam preparadas, mas no caso da rabanada não é necessário. Um dos segredos para fazer a rabanada na Air Fryer é retirar o excesso da mistura de leite, ovos, extrato de baunilha e açúcar, para que o pão, que ficará levemente amolecido, encharque demais.

Rabanada na Air Fryer

Ingredientes

– 1 pão francês

– 1 xícara de leite

– 1 colher de café de extrato de baunilha

-1 ovo

-Açúcar a gosto

– Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

01. Corte o pão em fatias.

02. Misture a baunilha no leite.

03. Passe as fatias de pão no leite.

04. Depois, passe as fatias de pão no ovo batido, retirando o excesso para não encharcar demais.

05. Coloque na cesta da Airfryer e programe por 10 minutos a 200°C. Se preciso, vire e deixe mais tempo até dourar.

06. Polvilhe açúcar e canela dos dois lados e sirva.

A receita foi publicada originalmente no site da marca Mondial.

*Receita do site Moundial.

