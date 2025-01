As altas temperaturas e pancadas de chuva predominam nesta semana em MS

As altas temperaturas devem predominar nesta semana em Mato Grosso do Sul, que tem possibilidade de pancadas de chuva, com exceções das regiões oeste e centro-sul do Estado. Campo Grande começou a semana com céu com poucas nuvens e registrando 24ºC nesta manhã (13), e a temperatura máxima não deve passar dos 32ºC. A meteorologia indica possibilidade de chuva para a semana inteira na casa dos 30ºC.

A região pantaneira deve permanecer extremamente quente. Porto Murtinho tem máxima prevista de 39ºC, em Corumbá, o tempo será mais ameno, com máxima de 33ºC e em Coxim os termômetros podem chegar aos os 29ºC.

Para a região sul do Estado, Ponta Porã abre a semana com máxima de 33ºC e Dourados com 35ºC. Outras máximas previstas para hoje são de 37ºC em Maracaju, 36ºC em Bonito, 33ºC em Nova Alvorada do Sul e Ivinhema, 32ºC em Três Lagoas, e 29ºC em Paranaíba.

O Climatempo explica que há uma bolha de calor concentrada nas áreas oeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul. A falta de nebulosidade e de chuva permitem que o centro-sul e oeste do Estado tenham mais horas de sol forte com o ar se aquecendo acima do normal.

Ainda conforme o Climatempo, o fenômeno La Niña tem feito com que corredores de umidade se organizem com maior frequência do centro para o norte da região Centro-Oeste, assim as regiões oeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul têm ficado fora das áreas de chuva frequentes e volumosas.

Termina no fim desta manhã o aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para risco de chuva intensa em parte de Mato Grosso do Sul. O alerta vale para Campo Grande, Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Com informações do Climatempo

