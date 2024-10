Após 1º turno tranquilo, domingo de votação contará com operação conjunta das Forças de Segurança

Centro de Comando vai monitorar colégios eleitorais contra boca de urna, compra de votos e coação eleitoral

O 2º turno das eleições municipais de 2024, marcado para este domingo (27), em Campo Grande, contará novamente com o apoio das Forças de Segurança. O auxílio ao pleito, que acontece apenas em Campo Grande, ajudará na prevenção de possíveis atos de violência, intimidação ou interferência indevida no processo eleitoral.

De acordo com o TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), assim como aconteceu no 1º turno, os eleitores, mesários e corpo funcional da Justiça Eleitoral contarão com suporte de apoio de, pelo menos, dois agentes da Polícia Militar, Polícia Federal ou Guarda Municipal em cada local de votação. A legislação eleitoral prevê a possibilidade do apoio à votação, tanto em relação à logística quanto ao reforço da segurança.

Conforme apurado pela reportagem, neste segundo turno não haverá lei seca, portanto será liberado o consumo de bebidas alcoólicas. Salvo se houver alguma resolução do presidente do TRE que torne proibido a venda e ingestão de bebidas alcoólicas nos próximos dias.

Segundo a Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), empregará um efetivo de 636 policiais, além daqueles que já atuam normalmente em todas as unidades, 65 viaturas e 2 helicópteros, que reforçarão as ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida em todos os locais de votação e apuração, tanto na capital como nos distritos de Anhanduí, Aguão, Rochedinho e Indubrasil.

O coração da operação será o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, que será ativado às 6h30 e os trabalhos serão encerrados somente após a apuração dos votos e divulgação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ali, as polícias Militar e Civil, Rodoviária Federal, Federal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estarão integradas.

13 candidatos na mira do MPE

Conforme noticiado pelo O Estado, no 1º turno da Eleição 2024, em Campo Grande, as calçadas das escolas ficaram tomadas por santinhos. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, 13 candidatos que fizeram derramamento de santinhos em locais de votação ou nas proximidades estão enfrentando representações. Um deles foi multado em R$ 6 mil, de acordo com a representação, assinada pelo Promotor de Justiça Nicolau Bacarji Junior. Material publicitário do candidato em questão foi jogado nas proximidades de uma escola, a Aracy Eudociak, no Bairro Tiradentes.

