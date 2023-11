Mesmo com falta de ambulâncias, Samu da Capital é líder em atendimentos

Campo Grande trabalha com 11 viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além disso, existem outras cinco do Corpo de Bombeiros, sendo quatro para suporte básico e a Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado). Mesmo com o efetivo de veículos reduzido, a Capital possui um dos maiores índices de atendimentos à população, enquanto o município espera pela locação e recursos para a aquisição de novas ambulâncias.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informou que o Samu de Campo Grande possui o maior número de atendimentos no Brasil, levando-se em consideração a população local, atendendo aproximadamente o dobro de ocorrências em relação ao segundo colocado, na pesquisa da revista Emergência.

Com a não renovação da frota por parte do Ministério da Saúde, mesmo havendo a manutenção periódica dos veículos pelo município e a aquisição de seis novas viaturas por meio de recursos próprios do município, as ambulâncias possuem um tempo útil bem reduzido.

A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando em diversas frentes para amenizar os impactos à população, como a locação de 10 novas viaturas e mais seis ambulâncias por meio do PAC.

Por Thays Schneider

