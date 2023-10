Confira a coluna “segredos de estado”

Alvo preferencial

Ao dizer que Campo Grande não está sendo bem cuidada, o presidente do PSDB e ex-governador Reinaldo Azambuja definiu, como alvo principal da campanha do candidato a prefeito da Capital, a atual gestora, Adriane Lopes, que já é pré-candidata pelo PP. Talvez o pré-candidato do tucano, o deputado federal Beto Pereira, não venha partir para o ataque, mas já está claro que os demais membros do partido, bem como a propaganda peessedebista, vai ter na alça de mira os defeitos da cidade e vai comparar com a parte exitosa da gestão tucana à frente do Governo do Estado. Como o PSDB terá candidatura própria em pelo menos 60 e o PP afirma ter um projeto semelhante, é bem possível que o afastamento político entre Reinaldo Azambuja e a senadora Tereza Cristina será um dos principais efeitos colaterais da próxima campanha eleitoral. Esse quadro poderá ter fortes consequências para a disputa de 2026, quando Eduardo Riedel concorrerá, provavelmente, à reeleição e Tereza ou concorrerá à Presidência da República, ao Governo do Estado ou fica de fora do pleito.

Qual é?

Tem muita gente se perguntando qual seria mesmo o projeto eleitoral do ex-governador André Puccinelli para a disputa eleitoral de 2024. Ao mesmo tempo que estabelece compromisso de ter o PSDB como aliado preferencial, coloca seu filho no Solidariedade para concorrer à Câmara e passa a ter o controle sobre a sigla.

Mudança

O PSDB deverá ficar com a maior bancada na Câmara de Vereadores da Capital, podendo contar com 12 representantes a partir de abril, o que poderá implicar em sérias dificuldades para a prefeita Adriane Lopes. A situação se complica ainda mais, levando-se em conta que alguns partidos terão candidatura própria.

Eleição proporcional

Ao que tudo indica, a direita não deverá fechar alianças entre si, em grandes colégios eleitorais e vai priorizar a eleição de vereadores. Diante desta definição, em Campo Grande já se espera, pelo menos, quatro candidatos com a bandeira bolsonarista, esperando que um deles vá para o segundo turno, quando então devem se unir.

Futuro vice

Na convenção do PSDB comentou-se que o deputado federal Geraldo Resende, ao aceitar ser companheiro de Reinaldo Azambuja no diretório estadual do partido, deu início à carreira de vice que poderá ter prosseguimento em 2026, mesmo que para isso venha a ser necessário trocar de sigla.

Indefinição

Com relação à prefeitura de Dourados, a expectativa é que o PSDB venha com chapa pura para enfrentar o atual prefeito, Alan Guedes. Há uma unanimidade no sentido de que, para acalmar os ânimos, um dos preteridos terá que ser acomodado como companheiro de chapa do escolhido para ser o candidato.

Bancada dupla

No PSD, a única garantia é de que Otávio Trad e Delei Pinheiro seriam os vereadores com maior possibilidade de permanecer na sigla, sendo que os demais já estariam acertados para ingressar no PSDB, a partir de abril, para concorrer à reeleição. Meninos, eu vi Nas eleições de 1974 e 1976, o MDB obteve grande crescimento, o que alarmou os militares da linha dura, que temiam por perder o controle do Congresso até mesmo para as eleições indiretas. Dessa forma, o Pacote de Abril estabeleceu o adiamento das eleições indiretas para governadores para 1982, e determinou que 1/3 dos senadores seria indicado pelo Presidente da República e eleito pelo voto indireto. Aqui no Estado, o candidato seria Italívio Coelho, que tinha assumido a vaga com a morte de Felinto Muller, mas uma briga entre ele e os demais membros da família Coelho reduziu sua influência na Arena e disso aproveitou-se o seu cunhado, Rachid Saldanha Derzi, para vencer a disputa pela indicação. Ao final da contagem dos votos, ele disse: – De eleição, direta ou indireta, e dessa família, eu entendo.

“O PL terá candidato em Campo Grande” Marcos Pollon, presidente do Diretório Estadual do PL em Mato Grosso do Sul

Por – Laureano Secundo

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram