Menino que desapareceu durante férias é encontrado em outro país seis anos depois

Um adolescente britânico desaparecido há seis anos foi encontrado na última quarta-feira (13), no sul da França, informaram autoridades do país. Segundo a polícia francesa, Alex Batty estava aparentemente abatido e perdido quando foi localizado na beira de uma estrada de Toulouse.

Hoje com 17 anos, o jovem desapareceu durante férias com a família na Espanha, em 2017, quando tinha 11 anos. Na época, ele viajou ao país com a mãe, Melanie Batty, que não tinha a guarda legal do menino, e o avô, David Batty. Ambos são suspeitos pelo desaparecimento e estão foragidos.

O motorista francês Fabien Accidini, que resgatou Batty, disse que o adolescente o contou que andou por quatro dias antes de ser encontrado, segundo a mídia local. Ainda segundo o relato de Accidini, Alex lhe falou que havia sido sequestrado e que vivia em uma comunidade espiritual na Espanha antes de se mudar para a França há cerca de dois anos.

À emissora Sky News, Accidini disse ainda que o adolescente lhe relatou que decidiu ir embora porque “ele só queria viver uma vida normal, ver a avó novamente e ter um futuro normal — foi a palavra que ele usou”.

A solução do caso foi comemorada pela polícia de Manchester, no Reino Unido. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15), o chefe do departamento, Chris Sykes, deu mais detalhes sobre os esforços para trazer Alex Batty de volta ao país.

Segundo Sykes, o jovem fez uma videochamada com sua avó, Susan Caruana, que o reconheceu. “O jovem e a avó de Alex conversaram em uma videochamada ontem à noite e, embora ela esteja satisfeita por ser realmente Alex — nós obviamente temos mais verificações a fazer quando ele retornar ao país”.

“Nossa principal prioridade agora é ver Alex voltar para casa, para sua família no Reino Unido, e nossa equipe de investigação tem trabalhado 24 horas por dia com agências parceiras para garantir que eles tenham total apoio”, afirmou Sykes.

Com informações do SBT News.

