Ator Matthew Perry morreu por efeito agudo de ketamina, diz autópsia

O ator Matthew Perry, astro do seriado “Friends”, morreu por causa de “efeitos agudos da ketamina”, uma droga usada para tratar a depressão e também com efeito recreativo, de acordo com o laudo toxicológico divulgado nesta sexta-feira (15), pelo The Los Angeles County Medical Examiner’s Office.

Afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina (um medicamento usado para tratar transtorno por uso de opióides) também foram listados como fatores que contribuíram para sua morte. Perry morreu no dia 28 de outubro, em sua casa em Los Angeles. Ele tinha 54 anos e foi encontrado morto na banheira de sua mansão.

De acordo com o médico legista, a ketamina no sistema de Perry causou superestimulação cardiovascular e depressão respiratória. A ketamina ou cetamina, também conhecida como Special K, é um anestésico geral utilizado em procedimentos cirúrgicos. Ela é usada por algumas pessoas como uma droga recreativa, devido aos efeitos alucinógenos que ela causa, proporcionando ao usuário a sensação de estar fora do seu corpo.

A droga pode ser inalada, aplicada por meio de injeção ou fumada. A cetmina também pode dificultar a mobilidade do usuário, causar taquicardia e pressão alta, náusea, vômito, depressão, amnésia, alucinações e problemas respiratórios potencialmente fatais.

A autópsia afirma que Perry estava em terapia de infusão de cetamina, com seu último tratamento ocorrendo apenas “uma semana e meia antes” de sua morte.

Com informações do SBT News.

