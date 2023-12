“Pagar mais quem ganha mais, pagar menos quem ganha menos”, diz Lula sobre reforma tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repercutiu, neste sábado (16), a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. O petista elogiou “a votação democrática num Congresso em que a gente tem minoria”, em referência à quantidade de parlamentares governistas na Casa, e disse que a medida deve “facilitar investimentos e pagamento de impostos”.

“Pagar mais quem ganha mais, pagar menos quem ganha menos. Para melhorar a vida do povo brasileiro. É um fato histórico. Haddad merece salva de palmas especial por ter coordenado isso”, falou Lula em Itaquera (SP), durante cerimônia que lançou o empreendimento Copa do Povo, parte do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Também participaram do evento outros ministros, como Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jader Filho (Cidades), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

Lula lamentou a ausência de autoridades da prefeitura e do governo de São Paulo na cerimônia. “Acho que eles foram convidados, mas não vieram. Se viessem, seriam tratados com o maior respeito”, disse.

No fim do discurso, o presidente disse que o governo “não tem descanso”. “Precisamos atender às necessidades do povo brasileiro. Nós temos três anos para fazer as coisas acontecerem neste país. Não é fácil”, reforçou.

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: