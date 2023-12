Coral do Moinho faz apresentação com Cantata Natalina no Memorial, neste domingo

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e o Instituto Moinho Cultural Sulamericano promovem a Cantata Natalina no Memorial neste dia 17 de dezembro (domingo), às 19h. Crianças entre 10 e 13 anos do Coral do Moinho vão se apresentar e também haverá uma apresentação instrumental. A cantata vai acontecer nas sacadas do Memorial do Homem Pantaneiro, que fica na Ladeira José Bonifácio, 172, no Porto Geral, em Corumbá. A entrada é gratuita.

Na primeira parte, haverá a apresentação instrumental com o aluno Davi Silva, que é do nível intermediário de piano. Ele vai tocar junto com o professor Virgílio Miranda e o concertino da OCAMP (Orquestra de Câmara do Pantanal), Valério Reis.

A segunda parte do evento envolve a apresentação do Coral do Moinho, que é dirigido pela maestrina Kaiza Alves. Cantará junto com as 13 crianças e adolescentes a cantora convidada Julia Castedo.

A Cantata Natalina no Memorial vai ter apresentação de piano, violancelo, coral e várias músicas para celebrar a chegada do Natal.

Os alunos do Coral do Moinho estão fazendo ensaios específicos para esta apresentação de domingo. “Estamos preparando uma apresentação de Natal muito especial, que vai valorizar e celebrar um momento importante de união. Todos estão convidados”, disse o professor Valério Reis.

Nesta edição, a cantata também procura valorizar os 30 anos do tombamento do Casario do Porto de Corumbá. Conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), esse conjunto foi construído durante o período do ecletismo e reúne mais de 200 edifícios preservados, edificados por construtores italianos e portugueses. Os espaços tombados pelo Iphan envolvem a Casa Vanderley & Baís e Casa Vasquez (Museu do Homem do Pantanal), Hotel Galileo, Escadaria e Praça General Rondon, Porto Geral, Praça Generoso Ponce, Praça do Beco da Calendária, Travessa do Mercúrio, e estacionamento da Rua Domingos Sahid, entre outros.

“Essa apresentação é um momento para unir o patrimônio edificado e as artes. Por sua história, o Memorial do Homem Pantaneiro é um ponto de memória e um modelo de ressignificação do patrimônio edificado em Corumbá, que tem uma história riquíssima e que deve ser preservada e valorizada com eventos como esse”, explicou a socióloga do IHP, Wanessa Rodrigues.

O evento tem o apoio cultural do Posto JM Paulista, GYM 4You, Edinautica Moto Peça e Dolce Café.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

Os programas que o Instituto atua são Rede Amolar, Cabeceiras do Pantanal, Amolar Experience, Felinos Pantaneiros, Memorial do Homem Pantaneiro, Brigada Alto Pantanal e Estratégias para Conservação da Natureza. Saiba mais em https://institutohomempantaneiro.org.br/. O IHP também integra o Observatório Pantanal.

