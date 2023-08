Menino de 5 anos morre após ser picado por escorpião no interior do Estado

Pyetro Gabriel Arguelho, 5, morreu na manhã desta terça-feira (22), cerca de uma semana após ter sido picado por um escorpião em sua residência, no bairro Parque Estoril, em Ribas do Rio Pardo – 97 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Notícias do Cerrado, a mãe preparava a criança para ir para escola no período da tarde e, ao calçar o sapato, o animal peçonhento estava dentro. A morte foi confirmada por familiares.

A criança recebeu os primeiros atendimentos no hospital municipal de Ribas do Rio Pardo e, devido ao agravamento do quadro, acabou encaminhado para o Hospital Regional da capital, mas não resistiu.

Este é o primeiro registro de morte em razão de acidente envolvendo o animal peçonhento na cidade este ano. Entretanto, a incidência de registro de picadas no município e no Estado tem aumentado de maneira exponencial.