Ciclista de 65 anos é atropelado por veículo e morre em hospital

José Maria Ornelas Souza, 65 anos, morreu na manhã de hoje, no Hospital da Vida, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por um veículo.

Informações apuradas pelo site Dourados News, o acidente aconteceu por volta das 21h, quando a vítima em cima de uma bicicleta, atravessava a rua Monte Castelo, quando foi atingido por um carro modelo Fiat Pálio, conduzido por jovem de 27 anos.

De acordo com a polícia, o motorista não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mas permaneceu no local até a chegada das equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhado, com politraumatismo craniano e fratura no fêmur direito, até o Hospital da Vida. Ele não resistiu aos ferimentos, falecendo na unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

