Gleice Jane tomará posse e espera laudo para acompanhar as sessões

Deputada assume vaga na Assembleia e será 1ª mulher do PT na Casa

Na próxima semana está prevista a posse da deputada Gleice Jane Barbosa (PT), para assumir a vaga deixada devido à morte do deputado Amarildo Cruz, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A posse está marcada para terça-feira (11), pela manhã, em sessão da Alems. A deputada disse que estará presencialmente na Casa de Leis e, no momento, está cuidando da documentação, ou seja, das questões burocráticas para assumir o cargo.

A nova deputada passa por tratamento diário, pois tem síndrome de Guillain-Barré, que afeta o sistema imunológico. Desa maneira, ainda não está definido como deverá ser sua participação posteriormente nas sessões da Assembleia, embora os parlamentares já tenham definido que possa ser tanto de forma virtual como presencial.

Ela explica que o tratamento vem acontecendo, e algumas vezes ela imagina que já está recuperada, mas, ao mesmo tempo, não é bem isso. “Estamos num processo meio lento, meu tratamento é dia a dia. Na segunda-feira (10), vou passar pela médica, tenho consulta, exames para fazer e acho que os resultados dos exames me darão um norte melhor. Mas, em princípio, participo da posse presencialmente e se a médica pedir para me resguardar um pouco, terei de fazer o acompanhamento das sessões de forma virtual. Como de qualquer forma tenho de continuar o tratamento, vou trabalhar mas não vou conseguir assumir todas as demandas do trabalho, como eu gostaria de fazer. Meu ritmo de trabalho, na política, é bastante acelerado e terei de assumir com um pouco mais de cautela”, explica.

Gleice Jane ainda lembrou que o gabinete e sua assessoria vão estar em pleno trabalho e mesmo que ela não consiga iniciar os trabalhos em ritmo total, o mandato estará funcionado plenamente.

Sobre a composição do gabinete, a deputada informou que vai construir um mandato com algumas pautas próximas daquilo que o deputado Amarildo já fazia. Dessa maneira, esclareceu que o seu gabinete deverá ser formado com parte do pessoal que atuava com o parlamentar, mesclado com outros que conhecem suas pautas.

Gleice Jane deixa claro que o compromisso do seu mandato será com o povo e por isso não entrará com uma posição se vai ser situação ou oposição, ao governo estadual. “Queremos um mandato de diálogo junto à população. Naquilo que for de projetos que favorecem essas pautas, mulheres, juventude, vamos caminhar juntos. O que possa trazer prejuízo, vamos incorporar ao debate e contribuir sempre, para o avanço e a democracia”, esclareceu.

Expectativa de início

Sobre a expectativa para assumir o mandato, a parlamentar explica que aconteceu de forma atropelada e que não seria dessa maneira que pretendia assumir o mandato. “Gostaríamos de ter assumido dentro do processo eleitoral, mas não foi possível. A expectativa é de que temos uma tarefa e precisamos dar conta dela. Estou animada, empolgada para iniciar os trabalhos, dentro das minhas limitações, obviamente, mas com vontade de trazer algo diferente para a Assembleia, até por ser a primeira vez que haverá uma mulher, do Partido dos Trabalhadores, no Legislativo estadual.”

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

