Mega-Sena sorteio prêmio de R$ 10 milhões neste sábado

Os seis números do concurso 2.823 da Mega-Sena serão sorteados neste sábado (1º), a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real a revelação dos números sorteados. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.

O valor da aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Quanto mais números forem marcados no bilhete, maior será o preço da aposta e também as chances de ganhar. Caso haja um único ganhador e ele aplique o prêmio na poupança, o rendimento mensal será de aproximadamente R$ 58 mil, segundo cálculos da Caixa.

A Mega-Sena é conhecida pelos altos prêmios e pela dificuldade de acerto: a chance de acertar os seis números em uma aposta simples é de uma em 50 milhões.

