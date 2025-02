Salário mínimo de R$ 1.518 começa a ser pago neste sábado

O novo salário mínimo de R$ 1.518 começa a ser pago a partir deste sábado (1º). O reajuste, que passou a valer em 1º de janeiro de 2025, só começa a ser recebido pelos trabalhadores agora, após um mês de trabalho sob o novo valor.

Com um aumento de R$ 106 em relação ao salário anterior de R$ 1.412, o reajuste de 7,5% também impacta benefícios como seguro-desemprego, auxílios do INSS, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o abono salarial PIS/Pasep.

Nova regra de reajuste

Este é o primeiro salário mínimo reajustado sob a nova regra sancionada no final de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma mudança faz parte do pacote de corte de gastos do governo federal aprovado pelo Congresso Nacional.

O cálculo considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos 12 meses até novembro do ano anterior, somada ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. No entanto, a nova legislação limita o aumento real — acima da inflação — um mínimo de 0,6% e um máximo de 2,5%.

Se a regra anterior ainda estava em vigor, o salário mínimo seria de R$ 1.528, já que levaria em conta o INPC de 4,84% e o PIB de 2023, que cresceu 3,2%. No entanto, com o novo teto de reajuste, o valor foi fixado em R$ 1.518.

A definição do salário mínimo impacta diretamente milhões de brasileiros, influenciando desde os rendimentos dos trabalhadores formais até os valores pagos em contribuições e benefícios sociais.

