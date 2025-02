Jovem é morto a tiros pelo ex-marido da atual namorada em Santa Rita do Pardo

O jovem identificado como Domingos Simões de Souza Filho, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros na madrugada deste sábado (1°), no alojamento que ele morava enquanto trabalhava na cidade de Santa Rita do Pardo. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido da atual namorada dele.

O caso aconteceu na madrugada, quando a vítima retornou da casa da namorada para o alojamento.

Segundo informações do site local Cenário MS, o ex-marido da namorada do jovem não aceitava o término do relacionamento. A vítima foi atingida por tiros e morreu no local.

Ainda de acordo com o site local, a suspeita é que a arma utilizada no crime seja uma 357. Testemunhas ainda alegaram que viram dois homens fugindo em um carro preto, mas não souberam identificar o modelo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Santa Rita do Pardo.

