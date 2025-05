Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (24), o sorteio do concurso 2.867 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas da faixa principal. O sorteio ocorrerá a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem os resultados em tempo real.

As apostas podem ser realizadas até as 18h (horário de MS) deste sábado, nas casas lotéricas credenciadas, espalhadas por todo o território nacional, ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa.

O valor do jogo simples, com seis números marcados, é de R$ 5.

Probabilidades e alternativas de jogo

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Para aumentar as chances, o jogador pode marcar mais números — até 15 — no mesmo bilhete, o que eleva consideravelmente o custo do jogo. Além da faixa principal (sena), também são premiadas as apostas que acertarem cinco (quina) ou quatro (quadra) números.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor do prêmio acumula para o próximo concurso, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores.

