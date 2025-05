Prefeitura de Paranaíba abre processo seletivo com 33 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

A Prefeitura de Paranaíba, a 406 km de Campo Grande, está com inscrições abertas para um novo processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ao todo, são ofertadas 33 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis alfabetizado, médio e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.608,41, com jornadas de trabalho que vão de 12×36 horas a 40 horas semanais, dependendo da função. A seleção será realizada por meio de avaliação curricular de títulos, experiência profissional e entrevista.

Confira as funções disponíveis:

– Agente administrativo – 3 vagas

– Assistente social – 3 vagas

– Cozinheiro – 2 vagas

– Cuidador – 7 vagas

– Educador social I – 5 vagas

– Educador social II – 4 vagas

– Psicólogo – 3 vagas

– Serviços gerais – 6 vagas

Os interessados têm até 13h do dia 29 de maio de 2025 (horário de MS) para se inscrever. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site oficial da prefeitura:

www.paranaiba.ms.gov.br. A inscrição é gratuita e, conforme o edital, não será cobrada nenhuma taxa.

De acordo com a administração municipal, a aprovação no processo seletivo não garante admissão imediata, apenas a possibilidade de convocação conforme a demanda da Secretaria de Assistência Social. Para mais informações, os candidatos devem consultar o edital completo no site da prefeitura.

Serviço

Prazo de inscrição: até 29 de maio de 2025, às 13h

Inscrição online: www.paranaiba.ms.gov.br

Salário: R$ 1.518,00 a R$ 4.608,41

Local: Paranaíba (MS)

