Show celebra legado de Os Filhos de Campo Grande e entrega título de Embaixadores da Carne de MS

Neste domingo, dia 25 de maio, a Paróquia São João Bosco será palco de uma celebração especial da música sertaneja e da cultura sul-mato-grossense. A partir das 20h, o público poderá acompanhar o show do trio Os Filhos de Campo Grande, um dos grandes precursores do movimento Sertanejo Universitário no Brasil. Em meio à apresentação, o grupo receberá o título de Embaixadores da Carne de Mato Grosso do Sul, concedido pela Associação de Assadores de Carne do Estado.

Com uma trajetória iniciada em 1997, o trio formado por Castilho, Jorjão e Rafael é reconhecido como um dos primeiros a dar nova roupagem ao sertanejo tradicional, misturando solos de violão, acordeon e um estilo animado que cativou o público universitário de Campo Grande e região. O sucesso foi tanto que, por mais de uma década, Os Filhos foram presença certa nas barracas universitárias da Expogrande, a maior feira agropecuária do Estado.

Os músicos marcaram época, transformando os bares campo-grandenses em verdadeiros redutos do novo sertanejo e inspirando dezenas de duplas que viriam depois. Entre suas canções de destaque estão Falando de Amor, Cansei de Sofrer, Frente a Frente e Vira Tequila. O mais recente lançamento do grupo é o videoclipe de Entrada Franca, com participação especial da dupla Jads e Jadson. A produção tem assinatura de Alex Mesquita, parceiro de longa data do trio, e videoclipe dirigido por Vinicius Calazans.

A nova música, já disponível nas plataformas digitais e nas rádios do país, marca a retomada do grupo após a pandemia e antecipa o DVD que será gravado ainda este ano em Campo Grande. A letra de Entrada Franca, composta por Rayane Santos, Rafaela Miranda e Valéria Costa, fala sobre saudade e amores que deixaram marcas profundas, embalados pelo ritmo forte do batidão universitário.

Além da música, o evento na Paróquia São João Bosco será também um tributo à tradição sul-mato-grossense da carne assada. O título de Embaixadores da Carne de MS reconhece a representatividade dos artistas tanto na cultura musical quanto na valorização dos costumes regionais. A entrega simbólica será feita durante o show e promete emocionar os presentes.

O evento é gratuito e aberto ao público. Uma oportunidade imperdível para celebrar a música raiz, os sabores da terra e a história de um trio que ajudou a transformar o sertanejo universitário em um fenômeno nacional.

Serviço

Paróquia São João Bosco – Campo Grande (MS)

Domingo, 25 de maio

20h

Show com Os Filhos de Campo Grande

Entrega do título de Embaixadores da Carne de MS

Entrada franca

