Grêmio perde e não pode mais ser campeão da Série B

O Grêmio perdeu de 1 a 2 para o Sampaio Corrêa na disputada realizada nesta sexta-feira (30), no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou com as chances de título para os gremistas.

O time da casa saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de Rafael Vila. O Grêmio tentou empatar com um gol de Elkeson, mas que foi anulado pelo arbitro Rafael Traci com o auxílio do VAR. Segundo verificado, o atacante gremista acertou com o braço o rosto de Pará, lateral esquerdo do time do Maranhão, que teve um corte no rosto e precisou ser substituído. Além disso, a bola ainda bateu no braço do atacante da equipe do Sul.

O segundo gol do Sampaio Corrêa saiu aos 12 minutos do segundo tempo, feito pelo atacante Gabriel Poveda. Mesmo tendo posse de bola durante a partida, o Grêmio não encontrou o caminho para finalizar as jogadas, resultando em apenas um gol aos 36 minutos do segundo tempo, feito também por Elkeson.

Levando a melhor, o Bolívia Querida chega aos 45 pontos, ficando apenas quatro atrás do Vasco, o quarto colocado e último da linha de acesso. Já o time gaúcho parou nos 53 pontos, podendo chegar no máximo a 71 até o fim da segunda divisão, mas não podendo mais passar pelo líder Cruzeiro, que já tem 71 pontos graças as vitórias.

