Confira a coluna ‘Conectado’

Uma comitiva de autoridades, liderada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB-MS), estará em Porto Murtinho, nesta sexta-feira (24), onde participa da inauguração de uma maquete da ponte internacional sobre o rio Paraguai, que vai ligar o Brasil ao Paraguai, por Porto Murtinho. Além de deputados estaduais e federais, participam da comitiva Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB-MS), o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o ex-governador, Reinaldo Azambuja, entre outras autoridades estaduais e federais.

O grupo será recepcionado pelo prefeito Nelson Cintra, acompanhado da esposa e secretária municipal de Assistência Social, Maria Lucia Ribeiro. A recepção, com o ato de inauguração da maquete da ponte sobre o rio Paraguai, acontecerá no Cine Teatro Ney, um antigo Cine Bar da cidade, instalado em prédio do patrimônio histórico, que foi totalmente recuperado e readaptado a um espaço cultural, ampliado ainda no governo Zeca do PT. Além de sala de projeção cinematográfica, o local abriga um auditório adaptado para apresentações teatrais e realização de shows, convenções, palestras e exposições.

Porto Murtinho 2 Após o ato e um almoço, o governador Eduardo Riedel e os ministros visitarão as obras da Rota Bioceânica. A construção da ponte em Porto Murtinho terá R$ 100 milhões de investimento do governo federal. A obra que liga o Brasil com o Paraguai segue a todo vapor. A ponte internacional está em construção entre Porto Murtinho e a cidade paraguaia de Carmelo Peralta. A conclusão é prevista para dezembro de 2024. O Governo de Mato Grosso do Sul acompanha de perto o andamento das obras e a sua execução é a primeira em solo sul-mato-grossense, de várias que tirou a Rota Bioceânica do status de projeto para a realidade. De acordo com o governador Eduardo Riedel, a ponte sobre o rio Paraguai está em ritmo adiantado “É uma obra em andamento e que conta também com Itaipu financiando, com recurso já provisionado. Ou seja, é uma obra que não vai parar”, garantiu Riedel. A rota vai possibilitar o incremento da comercialização entre os quatro países por onde passa: Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, além de promover a integração cultural e o turismo.

…E o presidente tucano, Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), marcou terreno nesta semana na região do Pantanal, onde o PSDB realizou pelo menos três grandes atos políticos com filiações de militantes e de lideranças com potencial para se elegerem prefeitos na região do Pantanal. Os atos aconteceram nas cidades de Ladário, Corumbá, Aquidauana, com direito a uma breve visita a Anastácio e ao seu companheiro de partido e de trajetória política, Nildo Alves (PSDB-MS).

Demonstrando que não está de brincadeira, visando o fortalecimento tucano com vias às eleições de 2024, Azambuja reuniu e filiou, nos municípios do Pantanal, mais de mil novos filiados, incluindo diversos nomes com potencial para serem candidatos a vereador ou prefeito, nesses municípios.

Na capital do Pantanal, cerca de 500 pessoas recepcionaram o atual presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja, que também é pré-candidato a senador em 2026. Ainda em Corumbá, na terça-feira (21), Azambuja filiou o secretário Luís Antônio Pardal, um dos pré-candidatos a prefeito no município. Em Ladário, no mesmo dia, o presidente tucano filiou o empresário Munir Sadeq Ramunieh e já o lançou pré-candidato à prefeitura da cidade. Em Aquidauana, o ato de filiação aconteceu na segunda-feira (20), no Clube Arpa e também agitou a cidade, demonstrando a força do partido sob a liderança do prefeito Odilon Ribeiro (PSDB- -MS), que deixa a prefeitura no ano que vem, cumprindo 8 anos de mandato. Azambuja e Odilon filiaram e lançaram como pré-candidato do partido, o ex-MDB e empresário Mauro do Atlântico.

Reinaldo Azambuja se pronunciou sobre os atos: “Foram grandes os atos organizados pelo PSDB em Corumbá, onde recebemos o secretário Luís Antônio Pardal, um dos pré- -candidatos a prefeito da cidade e também em Aquidauana e em Ladário. Como tenho dito, a boa política se faz com gestão e entregas que melhoram a vida da população. Em Aquidauana também, um grande ato parou para a filiação de dezenas de lideranças, capitaneadas pelo empresário Mauro do Atlântico. O Clube Arpa ficou pequeno para receber tantos amigos e novos filiados. A gente constata a confiança no partido e o desejo de ver o município continuar crescendo com uma gestão realizadora e competente, como é o trabalho do prefeito Odilon. Em Ladário, a filiação do empresário Munir Sadeq Ramunieh, pré-candidato à prefeitura, não foi diferente, com a filiação dele e de mais 400 pessoas ao PSDB. Gratidão à população pelo reconhecimento de nosso trabalho”, finalizou.

Bosco Martins

