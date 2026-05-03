Mega-Sena sorteia concurso 3003 e prêmio chega a R$ 3,1 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (2) o sorteio do concurso 3003 da Mega-Sena concurso 3003, com prêmio estimado em R$ 3.199.851,70.

As dezenas sorteadas foram: 08 – 24 – 27 – 37 – 47 – 55.

Os apostadores que acertarem as seis dezenas podem retirar o prêmio em casas lotéricas credenciadas ou diretamente em agências da Caixa, conforme o valor ganho. Para prêmios superiores a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento oficial com CPF e o comprovante original da aposta.

Já para valores a partir de R$ 10 mil, o prazo para liberação do dinheiro é de até dois dias úteis após a solicitação junto à instituição financeira.

A Mega-Sena é a principal loteria do país e realiza sorteios regulares, atraindo milhões de apostadores em todo o Brasil em busca de prêmios milionários.

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