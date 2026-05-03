Bolsonaro segue internado após cirurgia e inicia reabilitação motora, diz hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star após passar por cirurgia no ombro direito na sexta-feira (1º). De acordo com boletim médico divulgado neste sábado (2), ele apresenta boa evolução clínica e controle da dor, mas ainda não há previsão de alta.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro foi submetido a um procedimento de reparo artroscópico do manguito rotador, técnica minimamente invasiva utilizada para corrigir lesões nos tendões do ombro. O ex-presidente segue em acompanhamento para analgesia, prevenção de trombose e deve iniciar protocolo de reabilitação motora e funcional.

O boletim é assinado por uma equipe multidisciplinar, incluindo especialistas em ortopedia, cirurgia geral e cardiologia. A unidade informou que o paciente está em um apartamento hospitalar, em recuperação estável.

Em publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o ex-presidente “passou a noite bem” e que o quadro está sob controle.

A cirurgia foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, uma vez que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o fim de março e necessita de aval judicial para procedimentos médicos fora da rotina.

O procedimento foi indicado após o ex-presidente apresentar dores persistentes no ombro direito e limitação de movimentos. De acordo com a defesa, ele fazia uso diário de analgésicos para controlar os sintomas.

O manguito rotador é um conjunto de músculos e tendões responsável pela estabilidade e movimentação do ombro. Lesões nessa região podem causar dor intensa e dificultar ações simples, como levantar ou girar o braço, sendo frequentemente tratadas com cirurgia em casos mais graves.

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