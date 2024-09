Sorteio define ordem das escolas de samba para o Carnaval 2025 em Campo Grande

Na noite de sábado (28), o Armazém Cultural de Campo Grande foi palco do sorteio que definia a ordem de apresentação das escolas de samba para o desfile de Carnaval de 2025. O evento, que reuniu sambistas e amantes da cultura, também contornou com atrações e atividades musicais para o público presente.

As apresentações musicais ficaram por conta do sambista Cristian Oliver e do grupo Ginga Brasil, que animaram os participantes. Além da música, o evento ofereceu uma diversidade de opções com brechós e praça de alimentação, proporcionando um espaço de convivência e celebração da cultura carnavalesca. Representantes das escolas de samba estavam presentes para acompanhar o sorteio que definia a ordem de desfile dos dias 3 e 4 de março.

No dia 3 de março, quem abre a avenida será a Escola Unidos da Vila Carvalho, seguida pelos Catedráticos do Samba. Encerrando a noite, a tradicional Escola Igrejinha se apresenta. Já no dia 4 de março, o desfile será aberto pela Escola Cruzeiro, seguido pela Deixa Falar, e finalizando com a apresentação da Cinderela Tradição.

Em 2023, a grande campeã foi a escola Deixa Falar, que conquistou seu quarto título com o enredo “Carnavalis”. A agremiação já havia sido vencida nos anos de 2018, 2021 e 2022. Nessa edição, o segundo lugar ficou com a Vila Carvalho, e a terceira colocação foi ocupada pela Escola Igrejinha.

