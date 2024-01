Mega-Sena acumula e chega a R$ 83 milhões; veja os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena realizado na terça-feira (30). Os números sorteados foram: 04-17-29-30-52-58.

A quina teve 83 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 53.385,65 cada. Outros 5.942 apostadores acertaram a quadra e serão premiados com R$ 1.065,29.

Com o resultado desta 3ª feira, o prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez e chegou a R$ 83 milhões.

O próximo sorteio acontece na quinta-feira (1). As apostas podem ser realizadas pelo site da Caixa e nas casas lotéricas.

Com informações do SBT News.

