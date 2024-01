Inscrições disponíveis para o Programa Universidade Aberta a Pessoa Idosa da UFMS

Ontem (29) foi aberta as inscrições para O Programa de Extensão Universidade Aberta a Pessoa Idosa (Unapi) da UFMS. Os campus de Campo Grande, Aquidauana, Coxim e Três Lagoas estão com mais 1,6 mil vagas para as 50 atividades gratuitas disponíveis no programa.

O programa visa desenvolver, aperfeiçoar e inserir socialmente idosos por meio de atividades de extensão, cultura e esporte na UFMS. As inscrições vão té 15 de fevereiro, qualquer pessoa acima de 60 anos ou que irá completar até o final do ano pode participar.

Na cidade universitária, asa inscrições podem ser feitas na secretaria da Unapi, das 8h às 11h, ou por meio desse formulário. Nas demais cidades citadas, as inscrições também podem ser realizadas na secretaria da Unapi de cada unidade das 07h30 às 10h30.

Para acessar os links de inscrição on-line para essas cidades, basta acessar o edital do programa. No documento também é possível ver os horários e grade das atividades para o semestre.

As atividades serão conduzidas por docentes, técnicos-administrativos e estudantes da UFMS ou colaboradores voluntários, podendo ocorrer de forma presencial ou remota.

Para mais informações, entre em contato com a Coordenação do Programa UnAPI por telefone/WhatsApp (67) 3345-7992 ou pelo endereço de e-mail [email protected].

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.