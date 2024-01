Grupo Casa celebra a trajetória de uma década do coletivo e abre turma de teatro para os cinquentenários

Coletivo de artistas – Grupo Casa comemora em 2024 uma década de Cia. Em celebração à trajetória de sucesso do grupo, o Coletivo está com inscrições abertas para turma a partir de 50 anos. Intitulada “Vivências 2”, as aulas acontecem às quintas, das 19h às 21h. O investimento mensal é de R$ 160.

Praticar atividades de lazer, como aulas de canto, dança ou ioga, contribui para uma vida com bem-estar social e integração, além de estimular o quarteto da felicidade – serotonina, endorfina, oxitocina, dopamina – neurotransmissores responsáveis por proporcionar a sensação de felicidade e bem-estar para todo o nosso corpo. Com esse objetivo, nesta quinta-feira (25), a oficina para 50+ foi iniciada no Grupo Casa. As aulas abordam desde autoconhecimento, técnicas de comunicação, oratória até jogos de relação. A turma será ministrada pela diretora do Grupo Casa, Ligia Prieto, e pela atriz e artista visual Ana Lucia Serrou. Para Ana, a oficina, além de benéfica em vários aspectos do corpo, como autonomia e cognitivo, pode representar a oportunidade de viver um sonho adormecido.

“O teatro contribui com vários aspectos do envelhecimento: descoberta de novas habilidades, cidadania, ressignificação de experiências de vida. Apesar de não ser uma oficina inédita, a expectativa é que pessoas nessa faixa etária tenham um espaço de expressão, de criação, de construção/reconstrução pessoal. Além de estimular a memória, o resgate da própria história, da confiança e, principalmente, a autoestima. Afinal, somos aquilo que pensamos, amamos e realizamos!”, afirmou a artista.

Há cinco anos, Ana integra o Grupo Casa. Desde então, tem desenvolvido pesquisas no âmbito do etarismo e na liberdade de mulheres com mais de 50 anos. Sua pesquisa se desdobra em dramaturgias que contestam os estigmas que circundam e convencionam a mulher a funções e espaços limitadores.

“Em nós, mulheres, os sinais da idade são interpretados como algo estranho. Muitas mulheres maduras, no auge da sua carreira, que passaram dos cinquenta anos, enfrentam a pergunta recorrente: quando você se aposenta? Você tem boa memória? Sabe acessar a internet? Você ainda dirige? Ou são comentários elogiosos: ‘Nossa! Você tem mesmo 60 anos, nem parece a idade que tem!’ Uma visão machista, ultrapassada e estereotipada”, explicou Ana.

Turma Vivências

Em 2024, o Grupo Casa está com cinco oficinas em andamento. No que tange aos adultos e aos cinquentenários, o coletivo possui duas oficinas em aberto: a Turma Vivências 1, de 19 a 49 anos, realizada às terças, das 19h às 21h. E a Turma Vivências 2, para 50+, programada para acontecer sempre às quintas, das 19h às 21h. Com poucas vagas disponíveis, o professor Hamilton Mello, aluno da oficina 50+, descreve a oficina como um momento relaxante e reenergizante.

“O principal objetivo é dar uma desconectada do mundo externo, nem que seja por duas horas. Fazer teatro também nos proporciona autoconhecimento e traz boas lembranças, pois exercitamos nossas memórias e também fazemos novas amizades. Espero que o curso seja enriquecedor, que a turma se aproxime mais e mais, e que possamos, num futuro próximo, criar e atuar”, disse Hamilton, empolgado.

Na dinâmica da oficina, os envolvidos compartilharão experiências, seguindo a pedagogia do Grupo CASA, que se baseia na escuta da criação. Sem a imposição de formatos pedagógicos, conforme explicou a diretora Ligia Prieto, a oficina permite que todos expressem sua criatividade e compreensão, tornando-se criadores e criadoras.

“A oficina é super ativa e cheia de ritmo. Percorreremos a teoria, mas também terá muita prática! São três processos: a leitura dramatizada, depois o texto em cena e, por último, a montagem de um espetáculo. No final do ano, nós vamos assistir a essa montagem, que eles vão fazer coletivamente, em um espetáculo só. Vai ser um desafio, é uma novidade muito legal. Já está super legal a turma, já tem várias pessoas interessantes e é um barato e emocionante também acompanhar”, afirmou a diretora.

Uma década do CASA

O Grupo Casa, desde 2014, trabalha como Companhia e escola de formação livre com alunos de todas as idades. Ao longo dos anos, mais de 1000 alunos já passaram pelo coletivo, trocas que deixaram ao Grupo uma trajetória vasta e de referência. São mais de 40 espetáculos no repertório, mostras de teatro para a infância e educação, seminários, encontros de pesquisas e trocas com artistas de outros Estados. Ainda, a Companhia já participou de mais de 20 festivais, como na última edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito), realizado em agosto de 2023. Em março, o Coletivo completa 10 anos, com cinco oficinas em andamento e com uma programação de espetáculos para ser apresentados.

Para saber mais sobre as oficinas que estão com vagas abertas no Grupo Casa, só entrar em contato pelo telefone (67) 9 8156-0864, ou direto pelo Instagram do coletivo @ teatrogrupocasa. O Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306, no bairro Amambaí.

Por Ana Cavalcante.

