Após serem expulsos de tabacaria, jovens são presos armados com facas

Três jovens, entre 25 e 28 anos, foram presos na madrugada de hoje (31), após serem flagrados armados próximo a uma tabacaria, na região central de Campo Grande. Segundo a polícia, eles teriam sido agredidos e expulsos do local, retornando ao estabelecimento para ameaçar funcionários e seguranças com facas de cozinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por conta da confusão na tabacaria. Ao chegar no local, os policiais viram o trio tentando mudar o trajeto de fuga, quando foram abordados.

Ao serem interrogados, os policiais viram facas de lâminas entre 30 a 45 cm na cintura dos jovens. Indagados sobre as armas, os suspeitos informaram que foram expulsos de uma tabacaria e resolveram voltar para tirar satisfação. Os três apresentavam hematomas no olho, testa, joelho, ombro e região lombar.

Após o flagrante, os policiais foram até a tabacaria, onde foram informados que os jovens estavam embriagados e incomodando os clientes, sendo advertidos sobre a situação. Nesse momento, os três teriam partido para cima dos funcionários, quando foram expulsos da tabacaria.

Ainda em depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, o chefe de segurança disse aos policiais, que os jovens estavam feridos por conta de uma briga, e assim que foram retirados do local, um deles falou aos funcionários: Eu vou voltar aqui e matar todos vocês.

