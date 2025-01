Mega da Virada 2024: oito apostas faturam o maior prêmio da história

O sorteio da Mega da Virada 2024, realizado nessa terça-feira (31), em São Paulo, trouxe emoção e expectativa a milhões de apostadores. Com um prêmio impressionante de R$ 635.486.165,38, o concurso deste ano se consagrou como o maior da história, superando edições anteriores e batendo recordes de arrecadação e vencedores.

O prêmio de R$ 635,4 milhões foi dividido entre oito apostas vencedoras, que acertaram as seis apostas sorteadas: 50, 17, 29, 57, 01 e 19. Cada um dos ganhadores levou para casa a quantia de R$ 79.435.770 ,67. As apostas vencedoras foram registradas em cidades diferentes, com destaque para Brasília, onde duas apostas acertaram os números sorteados, e para Curitiba, que também teve duas apostas premiadas. As demais cidades contempladas foram Nova Lima (MG), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP).

Além dos grandes vencedores, o sorteio distribuiu prêmios menores para outras 2.201 apostas, que acertaram cinco peças e receberam R$ 65.895,79 cada. Outros 190.779 jogos acertaram quatro números, com um prêmio de R$ 1.086,04 por aposta. Os ganhadores devem ficar atentos ao prazo de resgate do prêmio, que é de até 90 dias após a data do sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado dentro desse período, o valor será destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Com prêmios cada vez maiores, a Mega da Virada se tornou uma tradição no Brasil, especialmente nas vésperas do Ano Novo. O concurso de 2024 superou as edições anteriores, como o de 2023, que distribuiu R$ 588,8 milhões entre cinco apostas, e de 2022, com R$ 541,9 milhões. O valor do prêmio, que varia de ano para ano, também demonstra uma crescente popularidade do sorteio, com um número recorde de participantes.

Para aqueles que não tiveram a sorte de ganhar na Mega da Virada, a esperança continua. O próximo sorteio regular da Mega-Sena acontece na quinta-feira (2), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

