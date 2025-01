Calor e pancadas de chuva marcam o 1º dia do ano em Mato Grosso do Sul

No 1º dia de 2025, Mato Grosso do Sul deve ter calor e pancadas de chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões do Estado. Em algumas regiões, a previsão é de acumulados de 40 milímetros.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a situação se dá pela atuação de uma área baixa de pressão atmosférica sobre o Paraguai e Argentina, aliado ao transporte de calor e umidade.

Em Campo Grande, o dia amanheceu com mínima de 22 graus e a máxima não deve ultrapassar os 30C. Na região Pantaneira, como em Corumbá e Aquidauana, os termômetros devem alcançar os 31C.

Porto Murtinho será a cidade mais quente do Estado nesta quarta-feira (1), com máxima prevista de 34C. Em todas as regiões, há chance de pancadas isoladas de chuva.

