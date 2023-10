Rotário da Três Barra estará interditada pelos próximos 10 dias

Motoristas que utilizam a região da avenida três Barras devem ficar atentos ao bloqueio na região que inicia neste sábado (15) e durará 10 dias para que obra de redução da rotatória seja concluída.

Nesses próximos 10 dias, a rota alternativa para quem estiver na Rua Marquês de Lavradio no sentido rotatória, é pegar a Rua Cayova, Rua Fernão Dias e Rua João Fernandes Vieira.

Para quem estiver na Avenida Três Barras no sentido Centro, a opção é acessar a Rua Miguel Sutil, Rua Manoel da Nóbrega, Rua Domingos Jorge Velho e Rua Bom Pastor. Quem vier na mesma avenida, mas no sentido bairro, poderá acessar a Rua Fernão Dias e Rua João Fernandes Vieira como alternativas.

Já para os condutores que estiverem na Rua José Nogueira Vieira e precisarem acessar a Avenida Três Barras no sentido bairro, poderão ir pela Rua Final, Rua Cayova, Rua Fernão Dias e Rua João Fernandes Vieira.

A obra da Prefeitura de Campo Grande custará aos cofres públicos R$ 2.357.117,07.

O local é conhecido pelo trânsito nos horários de pico devido a rotatória. Uma pronta alternativa dentre os passos que a prefeitura adotará na região para melhorar o problema é a redução da rotária que servirá para aliviar a tensão do trânsito local.

