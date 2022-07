PMA de Corumbá autua empresa em R$ 120 mil por armazenamento ilegal de combustível

Uma empresa foi multada ontem (14) pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá, por armazenamento ilegal de combustível. A polícia recebeu denúncias de que uma empresa estaria com uma carreta tanque carregada de óleo diesel e realizava abastecimento de veículos.

De acordo com a PMA, a ação oferece riscos de contaminação do ambiente, bem como riscos às pessoas, por tratar-se de material perigoso inflamável. A PMA foi ao local e confirmou a denúncia, e no local foi verificado um tanque reboque, com capacidade para 28 mil litros.

Ainda segundo a Polícia Ambiental, no momento da vistoria o tanque continha 3 mil litros de óleo diesel, e o veículo estava estacionado no campo, a cerca de 15 km da cidade. Segundo a PMA, o tanque funcionava como ponto de abastecimento para caminhões que transportam minério para a empresa transportadora e não havia a licença ambiental para a atividade.

Os produtos estavam armazenados em desacordo com as normas de produtos perigosos e colocavam em risco o ambiente e as pessoas, pois não havia qualquer sistema de proteção do solo. As atividades foram paralisadas.

O tanque e o combustível foram apreendidos e a empresa transportadora de Corumbá, foi autuada e multada R$ 120 mil. Os responsáveis poderão responder pelo crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998 e poderão ser penalizado de um a quatro anos de reclusão.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS e faça sua assinatura aqui

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.