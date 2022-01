MEC estuda calendário para iniciar o Enem 2022 em novembro

O Governo federal, por meio do MEC (Ministério da Educação) trabalha para aplicar o exame nos dias 6 e 13 de novembro, segundo informações obtidas pela Folha de São Paulo. As provas devem ocorrer após as eleições, porém as datas ainda não foram oficializadas pelo governo.

Integrantes do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmaram que não deve haver mudanças nesse planejamento. O exame direcionado para privados de liberdade está marcado para 13 e 14 de dezembro e ainda não há data para a publicação do edital da próxima edição, definindo as diretrizes da aplicação, como calendário de inscrições.

Edição anterior

O Enem 2021 foi marcado por baixo número de inscritos e participantes. Além disso, a edição foi ainda a mais excludente da história, com a menor proporção de inscritos pretos, pardos, indígenas e pobres. O Ministro da Educação, Ribeiro negou-se a estender no ano passado gratuidade a faltosos do exame no ano anterior, realizado em meio ao avanço da COVID-19.

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unifica) começam no dia 15 de fevereiro e vão até 18 do mesmo mês. Já o prazo de inscrição para o Prouni será de 22 a 25 de fevereiro. No início de março, do dia 8 ao dia 11, será a vez do processo de inscrição no Fies.

(Com informações da Folhapress)