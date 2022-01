Barcelona afasta Dembelé e avisa que francês deve deixar o clube “imediatamente”

O diretor de futebol do Barcelona, Mateu Alemany, disse nesta quinta-feira (20) que o clube comunicou o atacante francês Ousmane Dembélé e seus representantes que o jogador, que tem contrato se encerrando em junho deste ano, “deve sair imediatamente”.

Segundo o Estadão, o aviso do diretor acontece um dia depois de o treinador Xavi Hernández não ter convocado o jogador francês para o jogo desta quinta contra o Athletic Bilbao, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, pelas oitavas de final da Copa do Rei, e também ter dito que a porta de saída estava aberta, caso não renovasse.

“Parece evidente que o jogador não quer continuar no Barcelona e se envolver em um futuro projeto. Nestas condições, lhe dissemos, e aos seus agentes, que deverá ir embora de imediato”, disse Alemany em declarações ao site oficial do time.

Dembélé, de 24 anos, está no Barcelona desde a temporada 2017-2018 e na atual foi utilizado apenas em 11 jogos, tendo marcado um gol apenas. Formado no Rennes, o atacante, campeão da Copa do Mundo de 2018, jogou dois anos no Borussia Dortmund, da Alemanha, antes de se acertar com o clube espanhol.

