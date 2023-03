McDonald’s apaga as fachadas dos restaurantes em apoio à Hora do Planeta

O restaurante fast food MacDonald’s vai desligar as luzes das fachadas ou letreiros de seus restaurantes por uma hora neste sábado (25), a partir das 19h30, horário de Mato Grosso do Sul.

A ação será realizada em todas as unidades pelo 15º ano consecutivo, em apoio a Hora do Planeta, campanha global da WWF, que movimenta milhares de pessoas em uma grande discussão sobre a importância de agir pelo planeta e conscientizar sobre as mudanças climáticas.

O gesto simbólico de apoio à campanha é uma iniciativa da Arcos Dorados, empresa que opera a rede McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, com o objetivo de reforçar o trabalho consistente que a companhia realiza a partir da Receita do Futuro, sua estratégia ESG.

Na região Centro Oeste, 55, 5% dos restaurantes próprios são abastecidos com energia renovável.

Além disso, outros monumentos de Campo Grande irão aderir a campanha como o Obelisco (Avenida Afonso Pena com Rua José Antônio), Monumento Maria Fumaça (na Praça José Marcos da Fonseca), Monumento em alusão ao Relógio Central (na rua 14 de Julho com Afonso Pena), e outros pontos públicos como Câmara Municipal e Sesc Cultura.

A proposta é que indivíduos, grupos e empresas apaguem as luzes por 60 minutos, para pensar em como cuidar do planeta. Limpar a praia, plantar uma árvore, se engajar em movimentos comunitários ou simplesmente reunir os amigos no momento de desligar a energia elétrica são maneiras de aderir ao movimento.

Segundo a WWF, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar da mobilização. Apoiadores em mais de 190 países e territórios participam do evento, que acontece no Brasil desde 2009.

