SAS realiza ação nos Cras, para regularização das famílias beneficiadas do Bolsa Família

Com o objetivo de atender 1.740 famílias do Bolsa Família, que se encontram situação irregular às condicionalidades sobre saúde e educação do programa, será realizada, na próxima segunda-feira (27), em todos os 21 Cras (Centros de Referência de Assistência Social), a ação comunitária “Conversa com o Bolsa Família”. Durante toda a semana, os coordenadores das unidades entregaram material informativo e mobilizaram lideranças comunitárias, em parceria com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), convidando as famílias de cada território a participar da ação.

As ações começam às 8 horas, de forma simultânea, em todos os Cras. As reuniões contarão com a presença de profissionais da Educação e da Saúde do município, para esclarecer e explicar as condicionalidades às famílias.

De acordo com a gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, para receber o benefício, as famílias precisam cumprir requisitos exigidos nas áreas de educação e saúde, como a realização de pré-natal, cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e o acompanhamento do estado nutricional para crianças de até 7 anos incompletos. Já na área da educação, é preciso apresentar frequência escolar mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e 75% para os beneficiários de 6 anos a 18 anos incompletos, que não tenham concluído a educação básica.

“Nosso intuito é informar e orientar os usuários para que eles não percam o benefício. Antes da pandemia, a SAS realizava essas orientações por meio de outras ações, mas, com a pandemia, as condicionalidades do programa foram suspensas e nós também não podíamos fazer ações presenciais devido às regras de isolamento. Agora, estamos retomando as atividades, uma vez que as condicionalidades também voltaram a ser exigidas”, pontuou a gerente.

A próxima edição do “Conversa com o Bolsa Família” vai acontecer no dia 31 de maio. A ação será concluída em novembro.

O que é?

Vale destacar que o Cadastro Único é um instrumento de coleta, processamento, sistematização e disseminação de informações, que pretende contribuir para a correta identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda que residem no território nacional.

Por ser utilizado pelo Programa Bolsa Família, o CadÚnico fortaleceu-se, ampliou o número de famílias cadastradas e suas informações ganharam mais qualidade.

Atualmente, o programa atende 13,6 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros e, em Campo Grande, são aproximadamente 63 mil famílias que precisam ter os dados atualizados e corretamente preenchidos, para evitar problemas e até mesmo, a suspensão do benefício.

