Domingo amanhece com sol e previsão de chuva ao longo do dia

Neste domingo (26), Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura de 29ºC. Entretanto, a previsão é de que a capital terá de enfrentar chuvas intensas durante o período da tarde e da manhã, conforme monitoramento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, o que pode causar pancadas de chuvas isoladas em várias regiões do estado. A temperatura máxima pode chegar a 35ºC em Corumbá, cidade do oeste do estado, enquanto a capital deve registrar temperatura máxima de 32ºC.

O Inmet emitiu alertas de chuvas intensas para a maior parte do estado, com previsão de precipitação entre 30 e 100 milímetros em 24 horas, além de ventos intensos, que podem chegar de 60 a 100 km/h. Devido a essas condições, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para a cidade de Campo Grande, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante a tarde, enquanto cidades como Ponta Porã, Ladário e Dourados devem registrar máximas de 31ºC. Em Bataguassu, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Miranda, as temperaturas devem chegar a 33ºC, enquanto Porto Murtinho, Aquidauana, Selvíria, Chapadão do Sul, Paranaíba, Coxim e Rio Verde de Mato Grosso podem registrar máximas de 34ºC.

