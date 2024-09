Consulta aos locais de votação pode ser feita pelo e-Título e pelo site da Justiça Eleitoral

É possível consultar o seu local de votação pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para download pelas lojas Play Store e Apple Store. O aplicativo também pode ser usado como documento de identificação na hora da votação, desde tenha foto.

O alerta está sendo feito pelo TRE/MS fim de evitar imprevistos no dia da eleição, é importante que o eleitor confira com antecedência o seu local de votação. Para isto a Justiça Eleitoral disponibiliza para os eleitores vários canais de consulta.

Além do aplicativo, o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oferece a plataforma “Autoatendimento Eleitoral”, que disponibiliza o mecanismo “Onde Votar”, permitindo que o eleitor saiba com antecedência sua seção eleitoral, zona e endereço de votação. Para facilitar ainda mais, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), preparou uma relação com nomes e endereços dos locais de votação de todo o Estado.

Por Laureano Secundo